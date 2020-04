Colpito dal coronavirus Massimo Conio, gastroenterologo di Asl2: “La gente non si rende conto che si muore veramente”

Sanremo. Guai a chiamarlo eroe, se proprio volete, fatelo ogni giorno, perché ogni giorno medici e infermieri affrontano malattie anche peggiori del coronavirus. A dirlo non è il sottoscritto ma il dottor Massimo Conio, attualmente direttore dei reparti di gastroenterologia dell’Asl2 savonese (e prima ancora presso l’As1 dell’imperiese) e tra gli specialisti “di eccellenza” a livello nazionale.

Il gastroenterologo è ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale Borea di Sanremo e proprio in queste ore ha superato la cosiddetta “crisi”, quell’asticella oltre la quale si torna a vedere la luce di una pronta guarigione. Questa intervista, rilasciata a Riviera24, è una testimonianza preziosa, da parte di un medico che non drammatizza ma che non può più accettare di vedere troppe persone per strada senza un valido motivo.

