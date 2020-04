Coronavirus, a Pasqua un omaggio ai liguri con l’evento in streaming “Resurrezione – Voci dalla cattedrale di Genova”

Regione. Il giorno di Pasqua ci sarà una sorpresa per tutti i liguri. Ad anticiparlo la Regione Liguria.

“Resurrezione – Voci dalla Cattedrale di Genova“: è questo l’omaggio alla Liguria, a chi è impegnato in prima linea in questa emergenza; un’elevazione musicale, una riflessione spirituale e musicale con alcune delle voci della lirica che sono liguri o che hanno scelto di vivere in Liguria, a cominciare da Francesco Meli che è stato chiamato a sviluppare l’idea dell’amministrazione regionale ligure e che generosamente ha voluto coinvolgere i suoi colleghi cantanti Elena Belfiore, Matteo Lippi, Iván Ayón Rivas e Serena Gamberoni, accompagnati dalla pianista Maria Letizia Poltini.

