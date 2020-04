Coronavirus e fabbriche, Pasa (Cgil): “Tutto ciò che non è sicuro e non è essenziale va fermato”

Provincia. “Tutto ciò che non è sicuro e non è essenziale va fermato. Anticipare in modo avventato la ripresa farebbe ripartire il contagio e non il Pil”. Lo afferma Andrea Pasa, segretario generale di Cgil Savona, in “risposta” a quelle aziende savonesi che chiedono “di produrre in deroga al decreto”.

“Mentre il mondo si interroga su come gestire questa emergenza sanitaria la risposta di molte imprese è una comunicazione al prefetto per continuare a tenere aperti i cancelli della fabbrica, e delle imprese in deroga alle disposizioni del decreto del Governo – afferma Pasa – Deroghe e comunicazioni che spesso riguardano filiere che dovrebbero restare chiuse perché non essenziali. Alcune imprese del territorio hanno letto le misure restrittive come una sorta di esproprio architettato da sindacato e governo, non come una decisione per tutelare la salute pubblica, non hanno ancora capito che stoppare per qualche settimana la produzione ed anticipare in maniera avventata la ripresa delle attività farebbe ripartire il contagio e non il pil. Per cui il primo passo, anche a livello economico, è quello di superare con efficacia questa fase acuta dell’epidemia, basta vedere i dati, oltre 500 morti in Liguria e 3700 positivi per accorgersi che l’emergenza non è ancora finita”.

