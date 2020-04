Coronavirus, i riti con il vescovo di Savona e le video-meditazioni online

Savona. Ecco le celebrazioni del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino per la Settimana santa che ovviamente, in conformità alle direttive generali Cei, si svolgeranno a porte chiuse e senza concorso di popolo (direttive che consentono la celebrazione solo nelle cattedrali e nelle parrocchie).

Giovedì santo (9 aprile) alle 18 messa in duomo. Il rito del Venerdì Santo, il 10 aprile alle 17, sarà invece celebrato in un luogo molto significativo, la cappella dell’ospedale San Paolo in Valloria. La veglia pasquale sarà quindi sabato 11 alle 21 nuovamente in cattedrale così come il pontificale del giorno di Pasqua, domenica 12 alle 10.30.

