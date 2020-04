Coronavirus, il PD valbormidese: “Preoccupati per le criticità di alcuni servizi sanitari essenziali”

Provincia. “Stiamo vivendo una crisi sanitaria senza precedenti, questo ci porta a mettere in atto tutte le soluzioni possibili per superare questo momento supportando i cittadini, garantendo loro le tutele e i servizi necessari per la salute, con la responsabilità che tutti noi siamo, nei diversi ruoli, chiamati ad esercitare”. A parlare, in una lettera inviata al presidente del distretto socio sanitario 6 Paolo Lambertini, ai sindaci e ai comuni della Valle Bormida, è il coordinamento valbormidese del Partito Democratico.

“Ci sono arrivate diverse segnalazioni – spiegano i democratici – e apprendiamo di gravi criticità relative ad alcuni servizi sanitari essenziali che dovrebbero essere erogati con continuità dall’ospedale di Cairo Montenotte e dai servizi territoriali, che per quanto gravati dalle evidente emergenza, e proprio in ragione anche di quella non possono essere dismessi nei fondamentali. Inoltre la situazione nelle case di riposo e più in generale nelle comunità resistenziali è drammatica, sia per gli ospiti che per gli operatori. Servono test sierologici e tamponi su ospiti e operatori oltre ad una organizzazione di gruppi di assistenza territoriale ( c.d. gsat attivati dalle varie disposizioni governative) per effettuare visite e tamponi alle persone che si trovano in isolamento domiciliare. Tutti servizi per i quali la Giunga Regionale aveva garantito la funzionalità”.

