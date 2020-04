Coronavirus, Imperia diventa sempre più solidale

Imperia. «L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è senza precedenti e si sta già rapidamente trasformando in una drammatica crisi economica e, di conseguenza, sociale. Una crisi di cui, temiamo, non abbiamo ancora chiaro la portata. Questa situazione rischia di diventare ancora più drammatica in un territorio come quello imperiese. Già prima della crisi, infatti, l’ultimo rapporto del Sole24Ore evidenziava una situazione di forte sofferenza di tutta la regione Liguria rispetto al nord Italia e della provincia di Imperia in particolare, agli ultimi posti in moltissime classifiche» – dichiarano Ass. Garabombo l’invisibile, ARCI Imperia, AIFO Imperia, Coop.Sociale Goccia, CSA La talpa e l’orologio, Ass. Santa Teresa di Calcutta, Ass. Genitori Attivi AGA, Refugees Welcome Imperia e Ass. per la Fond. Marco Beltrami.

«I dati di quel rapporto trasmettono la fotografia di una provincia in forte crisi demografica (una popolazione anziana e fragile, con un indice di dipendenza molto alto) e economica (con un alto tasso di disoccupazione soprattutto giovanile). Un ulteriore aspetto preoccupante riguarda la composizione dell’occupazione nella nostra provincia: scarsissima nel ramo industriale, altissima in quello dei servizi, in particolare legati al turismo, con un alto tasso di stagionali. Temiamo che questa situazione rischi, presto, di deflagrare pesantemente, con ricadute drammatiche per le fasce sociali più esposte.

... » Leggi tutto