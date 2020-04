Coronavirus, la proposta di Vaccarezza e Ardenti: “Premio economico per tutti gli operatori sanitari”

Regione. Nella seduta del Consiglio Regionale di domani, martedi 7 Aprile, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza (Cambiamo) e Paolo Ardenti (Lega Nord) presenteranno un ordine del giorno, affinché a tutti gli operatori del sistema sanitario regionale venga corrisposto un premio economico “per l’immane sforzo impiegato in queste settimane nella lotta al Covid19”.

“Oltre ai ringraziamenti e alla stima nei confronti di quelli che chiamiamo ‘Angeli in Corsia’ – hanno dichiarato Vaccarezza e Ardenti – abbiamo ritenuto giusto richiedere che sia data una gratificazione concreta, per testimoniare la gratitudine della Liguria intera a tutti gli operatori sanitari, per il loro sforzo eccezionale in questo difficile periodo di emergenza da Coronavirus e per aver affrontato il rischio biologico cui sono e sono stati sottoposti nell’esercizio delle loro funzioni. Medici, infermieri, operatori socio sanitari che da giorni hanno sacrificato tempo lavorando senza sosta, con serietà, abnegazione ma anche dimostrando grande sensibilità verso i malati”.

