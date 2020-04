Coronavirus, obbligo di indossare mascherine a Ventimiglia. Tutti i dettagli dell’ordinanza del sindaco

Ventimiglia. Nella città di confine si fanno più stringenti le misure per contrastare il contagio da Covid-19. Il sindaco Gaetano Scullino ha firmato una nuova ordinanza. A partire da stanotte, e dunque da domani mattina, sia gestori e dipendenti dei negozi aperti sia i clienti dovranno indossare la mascherina.

«In questi giorni – afferma il sindaco Scullino – abbiamo iniziato a distribuire mascherine e continueremo a farlo. In settimana il presidente Toti ha preannunciato che offrirà mascherine gratuitamente ai cittadini e se riuscirà a farlo siamo disponibili ad aiutarlo a raggiungere tutti i cittadini». «In ogni caso – dichiara il sindaco Scullino – nell’ordinanza che ho firmato oggi e che è già pubblicata sull’albo pretorio, ho previsto che qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale che ho voluto indicare nella stessa ordinanza».

Continua Scullino: «Dobbiamo tutti prendere atto che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici. Le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio, proteggere almeno bocca e naso è importante».

