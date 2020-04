Dal Gruppo Arimondo cinquanta “spese pesanti” alle famiglie in difficoltà dell’Ats 20

Loano. Il Gruppo Arimondo, che gestisce numerosi supermercati nelle province di Savona e Imperia, ha donato all’Ambito Territoriale Sociale 20 una cinquantina di “spese pesanti” per un valore commerciale complessivo di quasi 2.500 euro.

Le “spese pesanti” sono così chiamate in quanto comprendono grandi quantità di generi alimentari, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Queste saranno distribuite dai Comuni dell’Ats ai propri cittadini maggiormente in difficoltà nell’ambito delle varie iniziative di “solidarietà alimentare” varate dal Governo.

... » Leggi tutto