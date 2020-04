Sanremo. “Indomita Sanremo” non si ferma e rispettando la regola del “io resto a casa” ha garantito ai propri atleti, una continuità con allenamenti online.

Viste però le numerose richieste e l’interesse di essere presenti per tutti in questo periodo complicato si è, già da diverso tempo, attivata e predisposta per fornire il proprio servizio a tutti, rigorosamente a titolo gratuito.

... » Leggi tutto