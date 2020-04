Prende il sole in spiaggia e fa il bagno in mare: multato dalla polizia locale di Loano

Loano. Prima si è steso sulla sabbia a prendere il sole; poi, evidentemente accaldato, ha deciso di rinfrescarsi facendo un bagno in mare. I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti ai balneari “di pattuglia” sulla passeggiata di Loano, che hanno subito allertato gli agenti della municipale.

Domenica 5 aprile un pakistano di 25 anni, A.B., a suo dire residente nell’alessandrino, è stato sanzionato dagli operatori della polizia locale di Loano per violazione dell’ordinanza comunale che impone il divieto di accesso all’arenile. Ieri pomeriggio, infatti, il giovane è stato sorpreso a prendere il sole in una spiaggia del litorale di ponente. Non solo: dopo alcuni minuti lo straniero si è anche tuffato in acqua.

