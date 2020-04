Sanità, Niero (Pd): “Toti e Viale sono simbolo di un fallimento e della disorganizzazione”

Savona. Il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero (nella foto), capogruppo provinciale del Pd, si scaglia duramente contro l’amministrazione regionale.

“Si è dimostrata incapace di gestire questa emergenza sanitaria – dichiara Niero -. L’emergenza Coronavirus che, inaspettatamente e in maniera brutale, ci ha confinati in un regime d’isolamento, seminando paura e morti in tutto il mondo, ha fatto emergere la grande disorganizzazione del sistema sanitario regionale e l’approssimazione della Giunta Toti. Mentre il presidente Toti e l’assessore alla sanità Viale sono impegnati quotidianamente in videoconferenze o dirette Facebook, fornendo numeri e dati che fanno rabbrividire, nulla si fa in termini organizzativi e di sostegno alle strutture sanitarie”.

