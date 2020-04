Varazze, un’azienda cambia produzione per il virus: dal ristorante di pesce alle mascherine

Varazze. È iniziata ufficialmente ieri la produzione di mascherine da parte di Davide Petrini, imprenditore di Varazze. Il suo è uno dei tanti esempi di riconversione che sono stati effettuati in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus, nel quale numerose aziende, su tutto il territorio nazionale, hanno dovuto mettere in sosta forzata la consueta attività, ma non sono rimaste ferme ed hanno iniziato a produrre i dispositivi di protezione individuale.

Però il caso del 52enne produttore varazzino è decisamente particolare. Infatti, da molti anni opera nell’ittiturismo, con un ristorante da 230 posti e due pescherecci. “Il pesce pazzo”, questo il nome dell’attività, conta sedici dipendenti. Da ieri sono impegnati in “Futura”, azienda produttrice di mascherine.

