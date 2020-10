Centro storico, la rabbia dei locali: “Vogliamo trasparenza e certezze per il futuro”

Genova. A poche ore dall’entrata in vigore della nuova ordinanza, che prevede la chiusura alla libera circolazione in quattro aree della città, scoppia la rabbia degli esercenti, che mettono sotto accusa le modalità di comunicazione da parte delle istituzioni e la mancanza di una previsione di misure economiche che possano dare “ristoro” alle attività già profondamente provate dagli ultimi mesi di crisi sanitaria.

“La comunicazione delle nuove prescrizioni è stata fatta in maniera confusa e poco chiara – ci spiega Fabio Parodi, vicepresidente della Rete di Imprese Contatto – alcune cose sono ambigue, ci sono alcuni spazi di grigio che ci mettono in difficoltà, come ad esempio la questione dell’asporto, a cui abbiamo rinunciato anche se nei fatti non questione definita. E’ un momento molto difficile per tutti, lo capiamo, ma la nostra categoria sta vivendo la peggiore crisi della sua storia”.

