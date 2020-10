Maltempo, ok allo stato d’emergenza per la Liguria: 7 milioni per Imperia, 15 per il Piemonte

Genova. “Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Piemonte e Liguria il 2 e 3 ottobre scorsi”. Lo scrive in una nota la ministra alla pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, dopo il termine della seduta a palazzo Chigi poco prima delle 20.

Nella prima tranche dello stanziamento ci sono 7 milioni per la sola provincia di Imperia, mentre saranno riconosciuti subito 15 milioni per il Piemonte. Le richieste della Liguria ammontavano a 46 milioni per la copertura delle somme urgenze e oltre 274 milioni contando anche i danni al patrimonio pubblico.

... » Leggi tutto