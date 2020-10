Regione, Ghini (Uil): “Non una sanità alla lombarda ma un comparto a misura di cittadino e di lavoratore”

Genova. “La discontinuità marcata dal presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sanità non può che rassicurare la Uil Liguria”. Lo afferma, in una nota, la segretaria regionale del sindacato.

“In questo momento la sanità della Liguria ha bisogno di esprimere serietà e competenza sia per fronteggiare il Covid che per far ripartire le attività ordinarie che hanno subito, in queste ultime settimane, gravi rallentamenti fino al blocco totale su alcune patologie, provocando ulteriori e gravi disagi nella già complessa condizione pandemica”, dicono dal sindacato.

