Genova. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. A causa di una fuga di gas nella parte bassa di via Sant’Alberto, a Sestri Ponente, più o meno all’incrocio con via Merano, la stessa intera via Sant’Alberto è stata chiusa su disposizione della polizia locale.

La decisione per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto dal vicino distaccamento di Multedo insieme ai tecnici di Ireti.

