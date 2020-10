Suini allevati in un seminterrato tra rifiuti elettronici, intervento dei carabinieri forestali

Camogli. La scorsa settimana, nell’ambito di una attività di controllo sul “benessere degli animali” in una azienda agricola del comune di Camogli i carabinieri forestali del Cites di Genova e quelli di Rapallo, insieme ai veterinari dell’Asl 3, hanno portato alla luce una grave situazione igienico-sanitaria legata a un allevamento di suini, “porcastri” e anche di un cinghiale selvatico.

Gli animali erano detenuti in aree fatiscenti, utilizzate abitualmente per l’abbandono di rifiuti pericolosi, tra i quali motori a scoppio, caldaie, batterie e ogni sorta di oggetto in disuso. In particolare il cinghiale selvatico era destinato alla riproduzione di prole “ibrida” senza specifica autorizzazione del Prefetto per allevamento di “animale pericoloso”.

