Coronavirus, Amt rafforza trasporto pubblico per studenti: da lunedì autobus aggiuntivi

Genova. Uno sforzo straordinario quello che AMT metterà in campo per gli studenti a partire da lunedì 26 ottobre. Il servizio invernale di trasporto pubblico, coincidente con l’avvio dell’anno scolastico, è stato programmato fin dall’inizio sul massimo della produzione possibile in termini di uomini e mezzi. È stato comunque deciso che le attuali condizioni richiedano uno sforzo ulteriore da parte dell’azienda con l’organizzazione di servizi bus aggiuntivi su alcune tratte scolastiche.

A partire da lunedì prossimo verranno quindi organizzati servizi dedicati agli studenti nella fascia oraria di punta del mattino, dalle 7 alle 9, sulle direttrici che nelle scorse settimane hanno fatto registrare, su alcune corse, un maggior utilizzo. Verranno offerti su queste tratte, in affiancamento ai normali servizi di linea, 2.410 posti aggiuntivi all’ora.

Le tratte coperte saranno le seguenti.

