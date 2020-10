Coronavirus, Toti: “Se salisse la curva delle terapie intensive mi preoccuperei seriamente”

Genova. “Se vedessi nelle prossime ore cambiare la curva delle terapie intensive, come sta salendo ora la curva delle medie e basse terapie, mi preoccuperei seriamente”. Così il presidente Giovanni Toti, intervistato in diretta a SkyTg24, spiega quale sarà la “soglia” per valutare ulteriori misure in Liguria dopo le ultime ordinanze varate insieme al sindaco di Genova Marco Bucci.

“Oggi il numero di decessi e di terapie intensive non è paragonabile a quello della scorsa primavera – ha specificato Toti – e così anche i numeri delle curve”. Al momento il dato dei malati gravi negli ospedali non è allarmante, ma nella prossima settimana verranno attivati 200 posti letto in strutture extra-ospedaliere. Domani (sabato), ha confermato il governatore, sarà riaperto l’Evangelico di Voltri come ospedale dedicato al Covid.

