Covid, Lambertini: “Comunicheremo i dati. Per noi non necessario, ma tante le richieste”

Cairo Montenotte. Ogni venerdì, l’Amministrazione informerà sulla situazione Covid-19 riferendo il numero delle persone isolate e positive presenti in città (oggi rispettivamente 63 e 7). Ad annunciarlo è la Giunta comunale con un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

“Ce lo hanno chiesto in molti cittadini – spiega il sindaco Paolo Lambertini – così abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa, anche se non la ritenevamo necessaria. Per due motivi: se i dati sono positivi, come è sempre stato per Cairo e come ci auguriamo, alcune persone potrebbero abbassare la soglia di attenzione; se, invece, sono negativi, ovviamente saremo noi come Comune insieme alle altre istituzioni ad intervenire con ordinanze e comunicazioni”.

