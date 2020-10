Covid, Toti: “Potremmo trasferire a Cairo e Albenga i malati di Genova e Savona”

Liguria. Nelle prossime ore la Regione Liguria potrebbe decidere di trasferire alcuni malati di Covid-19 negli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte per sgravare in parte gli ospedali di Genova e, in misura minore, Savona. Lo ha annunciato questa sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa sull’epidemia. Al momento, comunque, non ci sono ancora tempistiche né decisioni ufficiali.

“Levante e ponente della regione sono sotto la media nazionale dal punto di vista del contagio, mentre nella città di Genova la situazione è più complessa e di molto – ha spiegato il presidente – In Asl2 e Asl5 c’è un lieve calo dei positivi, mentre San Martino e Villa Scassi hanno ricevuto diversi ricoverati in più. Le terapie intensive restano stabili (33)”.

