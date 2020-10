Depositi chimici, Superba rilancia l’area sotto la Lanterna, ma apre ad altre soluzioni: “Basta che si decida”

Superba è un primario operatore di logistica per prodotti chimici (da cui si ricavano colle, detergenti, vernici, basi per la produzione di plastica e simili) attivo a Genova Multedo dal 1960, e soggetto a un processo di delocalizzazione (e limitazione degli investimenti attuabili sul sito di Multedo) dal lontano 1989.

Superba ricerca attivamente soluzioni per la delocalizzazione e dal 2014 ha seguito un percorso di approfondimento con le Istituzioni che ha identificato il carbonile dell’Enel e aree limitrofe, con approdo in calata Concenter come area adeguata e libera da fine 2020. Tale posizione offre una delle massime distanze dalle abitazioni disponibile in porto, di gran lunga superiore alle distanze richieste dalle più avanzate norme di sicurezza.

