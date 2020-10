Disagi per la prenotazione di esami del sangue all’ospedale di Bordighera, la precisazione dell’Asl

Sanremo. E’ in atto una fase di implementazione del sistema telefonico volto alla ricezione e presa in carico delle numerose richieste di prenotazione. Attualmente il numero di riferimento per il Distretto di Ventimiglia è 0184 534 892 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. In media, vengono accolte e programmate telefonicamente ogni giorno circa un centinaio di richieste di prenotazione di esami ematici che, per il Distretto di Ventimiglia, vengono eseguiti presso l’ospedale di Bordighera e la sede distrettuale in via Basso (per gli esenti ticket).

... » Leggi tutto