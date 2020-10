Vado Ligure. Il Vado FC 1913 comunica che la gara con il Bra, in programma per domenica 25 ottobre e valida per la sesta giornata di campionato, è stata rinviata a data destinarsi.

Allo stesso modo, la partita con il Derthona, in programma per mercoledì 28 ottobre e valida per il recupero della quinta giornata di campionato, è stata rinviata a mercoledì 11 novembre.

... » Leggi tutto