Tamponi rapidi, martedì apre il centro Asl 3 a Cornigliano: test gratuiti e a libero accesso

Genova. I genovesi, e in particolare quelli del ponente, avranno a disposizione un nuovo spazio dove effettuare test rapidi antigenici, gratuiti, per l’individuazione del coronavirus. Partirà questo martedì 27 ottobre il nuovo ambulatorio integrato della Asl 3 a Cornigliano.

Gli spazi saranno quelli dell’ala ovest di Villa Bombrini (ingresso dal civico 3 di Via Muratori) messi a disposizione da Società Per Cornigliano. Si tratterà di un centro ad alta potenzialità, molto performante per numero di test (tra i 200 e i 300 al giorno), per lo meno una volta entrato a regime dopo un periodo iniziale di rodaggio.

