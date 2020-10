Berrino riconfermato assessore, Russo neoletta. FdI da Ventimiglia, «Grande risultato»

Ventimiglia. Scrive il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Ino Isnardi: «Accogliamo con entusiasmo la formazione della nuova giunta e consiglio regionale, che a seguito dei nostri brillanti risultati elettorali, ci vede finalmente ben rappresentati. Sottolineo questa soddisfazione come amico prima di tutto, ma ho anche il piacere come consigliere comunale e come portavoce di tutti i militanti e i sostenitori di Fratelli d’Italia della zona intemelia, di augurare buon lavoro al riconfermato assessore Gianni Berrino e alla neo eletta Veronica Russo. Due forze di questo partito che, presenti e vicini da sempre al nostro territorio, ci sapranno dare la giusta e valida rappresentatività. Doveroso è anche da parte mia ringraziare pubblicamente i tantissimi sostenitori che ci hanno permesso di ottenere questo grande risultato».

