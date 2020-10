Covid, possibile nuovo Dpcm: ipotesi coprifuoco alle 21, stop a palestre e centri commerciali nel week end

Roma. Già domani sera potrebbe arrivare il nuovo Dpcm elaborato dal Governo per contenere l’impennata di contagi. E se ancora non si può parlare di lockdown, scenario che il premier Giuseppe Conte ancora spera di poter evitare, le misure in arrivo saranno ben più decise di quelle attuali.

Partiamo da ciò che resta aperto: le scuole e le attività produttive. A dover essere sacrificato sarà il “non essenziale”. Nel mirino ci sarebbero ancora palestre e piscine, nonostante il protocollo aggiornato con misure ancor più rigide per evitare la chiusura. E poi le sale giochi e i centri commerciali, affollati soprattutto nel weekend. Quanto ai bar e ristoranti, il tentativo è evitare di colpire ancora un settore già molto provato, ma una nuova stretta serale sembra probabile. Si discute sugli orari: portare la chiusura dalle 24 alle 23 servirebbe a poco, per questo si starebbe ora valutando un coprifuoco dalle 21 o 22.

