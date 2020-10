Scomparsa di Mario Aonzo, Savona Calcio in campo col lutto al braccio

Savona. L’Asd Savona Calcio, nella persona del presidente Enzo Grenno e a nome dell’intera dirigenza, porge le proprie sentite condoglianze alla famiglia di Mario Aonzo, storica figura del tifo organizzato dei colori biancoblù, scomparso nei giorni scorsi.

In occasione della gara casalinga di domani, domenica 25 ottobre, al Chittolina con il Borghetto, la squadra savonese giocherà con il lutto al braccio in sua memoria e il vicepresidente Marinelli, insieme al capitano, deporrà, prima della gara, un mazzo di fiori ai piedi della tribuna come simbolico omaggio alla figura di Mario Aonzo e di tutta la tifoseria biancoblù.

... » Leggi tutto