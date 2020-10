End Polio Now, il Rotary International per la giornata mondiale contro la poliomelite

Sanremo. Il 24 ottobre di ogni anno il Rotary International con lo slogan “End Polio Now” celebra la giornata mondiale contro il virus della Poliomielite. Quest’anno detta ricorrenza ha un significato particolare, in quanto il 25 agosto l’OMS ha annunciato l’eradicazione totale del poliovirus selvaggio in 47 regioni dell’Africa; risultato reso possibile anche grazie alla continua dedizione e perseveranza dei Rotariani. Dal 1988 c’è stata una riduzione dei casi di polio del 99,9% in tutto il mondo.

