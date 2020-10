Il presidente Toti: “No a chiusure alle 18, no a blocco confini e valutare per sport-palestre”

Liguria. “Come Regioni, abbiamo chiesto al Governo di non chiudere i confini regionali, comunali e provinciali. Il mondo deve continuare a spostarsi. Abbiamo chiesto di portare al 100% la didattica a distanza per gli studenti degli ultimi anni delle superiori, di non chiudere alle 18 i ristoranti

e di valutare attentamente eventuali ulteriori chiusure per quanto riguarda una serie di attività sportive”. Riassume così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti le richieste effettuate dalle Regioni al Governo riguardo le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid, dopo una lunga riunione con gli stessi presidenti delle Regioni e i ministri agli Affari regionali Francesco Boccia e alla Salute Roberto Speranza.

