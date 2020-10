Millesimo, Francesco Miraglia: “Si poteva iniziare meglio, ma dal punto di vista del gioco ci siamo”

Savona. Nemmeno sul campo del Santuario il Millesimo è riuscito a trovare la prima vittoria in campionato, rimontato due volte dallo Speranza.

In classifica, dopo 3 turni, i giallorossi hanno all’attivo solamente 2 punti. “Ci si poteva aspettare un inizio migliore – ammette il direttore sportivo Francesco Miraglia -, Però dal punto di vista del gioco ci siamo, quindi è mancata un po’ di lucidità sotto porta, soprattutto nella partita odierna, quando eravamo in vantaggio. Si poteva iniziare meglio, però va bene così. Non ci piangiamo addosso e cerchiamo di andare avanti con la stagione“.

