Rari Nantes Savona: “Saremo con voi online, sulle spiagge, nei parchi, nelle piazze”

Savona. A seguito del Dpcm emanato oggi dal Governo, domani, lunedì 26 ottobre, la piscina Zanelli resterà chiusa. Seguiranno domani ulteriori comunicazioni. Lo fa sapere la Rari Nantes Savona, che gestisce l’impianto di corso Colombo.

Inoltre, la società biancorossa ha diffuso un messaggio ai suoi tesserati: “Tutto il team della Rari Nantes Savona sarà sempre al tuo fianco. In questo nuovo momento di difficoltà, faremo di tutto per continuare ad allenarti ed aiutarti a stare meglio. È una promessa. Estenderemo automaticamente la durata dei vostri abbonamenti fino a quando durerà la chiusura forzata. Stiamo implementando, nei limiti imposti dal nuovo Dpcm, strumenti ed iniziative per allenarsi insieme. Saremo con voi online, sulle spiagge, nei parchi, nelle piazze. Non ci arrenderemo mai!“.

