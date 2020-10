Terrore a Quezzi, auto travolge gruppo di giovani: due feriti gravissimi tra cui una ragazza incinta

Genova. Un’auto lanciata a tutta velocità ha travolto un gruppo di ragazzi in piazzetta Pedegoli, nel quartiere di Quezzi in bassa Valbisagno. È successo poco dopo le 23 nella notte tra sabato e domenica. Almeno sei i giovani feriti di cui due ragazze in condizioni molto gravi: una di loro è incinta e probabilmente perderà il bambino, un’altra rischia l‘amputazione della gamba. Il responsabile è fuggito ma è stato identificato e la polizia locale lo sta cercando.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, una Bmw di grossa cilindrata stava salendo ad alta velocità quando, in corrispondenza della curva tra via Daneo e via Fontanarossa, ha proseguito dritta sfondando i pali di ferro a protezione della piazzetta dove stazionava, come di consueto, un gruppetto di ragazzi del quartiere. Nella folla corsa la macchina ha trascinato con sé un motorino e dopo lo schianto ha preso fuoco.

