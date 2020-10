Bar e ristoranti pagano per tutti. Sacrifici destinati a non servire, i pericoli stanno altrove

Savona. Mai titolo di una rubrica fu più profetico perché le 18 di oggi, lunedì 26 ottobre, coincidono con la stretta su bar e ristoranti che tutti purtroppo conosciamo, punta dell’iceberg degli ultimi provvedimenti contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio destinati a mettere in ginocchio l’economia italiana.

Sono momenti in cui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, cercando di essere intellettualmente onesto nell’esprimere le proprie opinioni, quali che siano, senza cercare facili consensi, siano per convenienza politica o, nel caso dell’informazione, per qualche copia o qualche clic in più. Scriviamo mentre anche Savona sta assumendo l’aspetto spettrale di una città chiusa.

