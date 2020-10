Cantieri autostradali e code infinite, la Procura chiede di archiviare l’inchiesta

Genova. Autostrade per l’Italia “non ha organizzato i cantieri con la volontà di interrompere il servizio autostradale” e i disagi sono stati causati “da una mancata o insoddisfacente organizzazione dell’attività di manutenzione e che hanno fatto seguito evidentemente a omesse manutenzioni cui la concessionaria era tenuta, tanto da evidenziare numerose classificazioni di grave pregiudizio per la sicurezza”.

Per questo la procura di Genova ha chiesto l’archiviazione per l’inchiesta sulle code infinite nelle autostrade liguri per i cantieri.

... » Leggi tutto