Savona. Quarantena per l’asilo “Arcobaleno” di via Moizo a Savona.

In una lettera inviata alle famiglie, il servizio “asili nido” del Comune di Savona ha comunicato che la sezione “verde” del nido resterà in quarantena fino al 5 novembre per la presenza di un caso positivo al Covid-19.

