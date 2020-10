Controlli Covid e movida, nel weekend la polizia locale fa scattare 116 sanzioni

Genova. Nella nottata tra venerdì e sabato e nella giornata gli uomini del reparto giudiziaria hanno elevato 21 sanzioni per omesso o errato uso della mascherina, 1 per omesso distanziamento, una per detenzione di bevande in bottiglia di vetro.

Le pattuglie del reparto Sicurezza urbana hanno contestato 3 verbali per il mancato uso della mascherina, 2 per ubriachezza manifesta con relativi ordini di allontanamento, 4 per la detenzione di bevande in bottiglia di vetro, 1 per bestemmia. Gli agenti dopo aver verificato anche l’effettiva chiusura delle attività sottoposte a riduzione di orario a causa di precedenti comportamenti scorretti, hanno messo in atto controlli anche a 27 attività commerciali in zona, tutti negativi per quanto riguarda l’ordinanza comunale Covid.

