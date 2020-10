Coprifuoco su tutta Genova: Comune al lavoro per limitare la circolazione notturna

Genova. Le prescrizioni pensate per le zone ad Alta attenzione che prevedono il divieto di circolazione dalle ore 21 alle 6 saranno estese a tutto il territorio comunale per provare a contenere il contagio da Covid, oramai esteso in tutti i quartieri.

A comunicarlo il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha dichiarato che nelle prossime ore vedrà il prefetto per mettere a punto le modalità attraverso la gestione delle forze dell’ordine. La nuova misura sarà quindi messa a punto nelle prossime ore, e potrebbe scattare nei prossimi giorni.

