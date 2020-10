Imperia. In seguito alle ultime disposizioni anti Covid-19, in base all’andamento della situazione generale anche in Liguria e su consiglio del Comune di Imperia, la Scuderia Imperia Corse comunica che è stata annullata la 10^ edizione della “Ronde Valli Imperiesi” che si sarebbe dovuta disputare il 21 e 22 novembre prossimi.

... » Leggi tutto