I consiglieri di “Le persone al centro” al sindaco Frascherelli: “Vogliamo conoscere i dati sull’emergenza Covid a Finale”

Finale Ligure. “La conoscenza dei dati non risponde ad una morbosa curiosità, ma alla necessità di una maggior consapevolezza del rischio di contagio, che può rendere più attenti i nostri comportamenti”. E’ per questo motivo che i consiglieri del gruppo di minoranza di Finale Ligure “Le persone al centro” sono tornati a richiedere al sindaco Ugo Frascherelli di rendere noti i dati riguardanti l’epidemia da Covid-19 sul territorio finalese.

Sulla scia di quanto fatto per primo dal sindaco di Loano Luigi Pignocca (che nei giorni scorsi ha iniziato a pubblicare con cadenza settimanale il numero di casi positivi, casi sospetti, persone in isolamento domiciliare nella città dei Doria) e poi anche da altri suoi colleghi, i consiglieri di minoranza hanno “chiesto per l’ennesima volta la pubblicazione dei dati relativi all’emergenza Covid a Finale Ligure”.

