L’appello dei medici ai genovesi: “Dobbiamo comportarci come se ci fosse un lockdown”

Genova. “Specialmente nella realtà genovese dobbiamo comportarci come se ci fosse un lockdown: uscire esclusivamente per andare al lavoro, evitare in tutti i modi i contatti, anche con la famiglia e con gli amici, quindi limitarci al minimo indispensabile. Dobbiamo avere questo senso civico di rispettare altri e far sì che il sistema possa reggere perché è nell’interesse di tutti”.

È l’appello lanciato oggi in conferenza stampa da Alessandro Bonsignore, presidente dell’ordine dei medici che negli scorsi giorni si era espresso chiaramente a favore di un lockdown generalizzato per la città di Genova, eventualità che al momento non si è ancora realizzata.

