Lista Crivello: “Comune e Regione trovino alloggi per il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid

Genova. La Lista Crivello proporrà in votazione al consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere che il Comune, in sinergia con la Regione, trovi alloggi per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid.

“La settimana scorsa ci è stato chiesto di rinviare un ordine del giorno che domani sarà sottoposto al voto del consiglio comunale, in sintesi abbiamo chiesto al Ssindaco e alla giunta di impegnarsi – si legge in una nota del gruppo – in sinergia con la Regione Liguria, affinché siano reperiti alloggi idonei ed attrezzati, anche prevedendo la messa a disposizione degli alberghi, metodo già utilizzato per i lavoratori positivi impegnati nella costruzione del ponte San Giorgio, o con l’utilizzo di un traghetto ormeggiato nel porto di Genova, già allestito nei mesi scorsi, per ospitare innanzitutto il personale medico, infermieristico e tutti coloro che non hanno un’abitazione adatta al fine di mantenere i distanziamenti, assicurare le quarantene e contenere la diffusione del virus”.

