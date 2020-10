Manifestazioni e proteste ‘virtuali’ contro il Dpcm, i commercianti non ci stanno: “Subito misure di sostegno”

Genova. C’è chi sceglie la piazza nonostante il divieto assoluto della Regione Liguria alle manifestazioni pubbliche (siamo l’unica Regione in Italia, visto che lo stesso Dpcm approvato ieri dal premier Conte consente le manifestazioni in forma statica), chi lancia l’idea di una serrata per tutta la mattina, chi come i commercianti che aderiscono alla Fipe Confcommercio sceglie la protesta ‘virtuale’ visti i divieti.

Se da un lato i titolari di bar e ristoranti cercano di tener ‘botta’ all’ennesimo dpcm, dall’altro quel che accomuna tutti i gestori di pubblici esercizi in queste ore è comunque lo stesso sentimento, un mix di rabbia e disperazione perché nonostante tutte le precauzioni prese in questi mesi già difficilissimi, è arrivata dal chiusura alle 18.

