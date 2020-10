Meteo, dopo le nuvole torna il sereno: si apre una fase di stabilità

Genova. Durante le prime ore della notte sarà possibile ancora qualche fenomeno residuo sul centro-levante; a seguire ampie schiarite ovunque. In giornata velature o nubi alte in transito sulla Riviera di Ponente, senza disturbare più di tanto il soleggiamento. Altrove cielo in prevalenza sereno, solo qualche tenace addensamento potrà resistere a ridosso dell’Appennino orientale.

Situazione: fronte atlantico in allontanamento lascia sulla Liguria condizioni di variabilità seguite da schiarite; nel corso della settimana il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa occidentale prolungherà la fase stabile per diversi giorni.

