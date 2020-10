Pont Donnaz-Imperia, mister Lupo analizza la sconfitta: «Non siamo stati feroci»

Imperia. Al termine della partita contro Pont Donnaz, mister Alessandro Lupo ha analizzato la sconfitta. Se da un lato la difesa attenta ha convinto, concedendo poco agli avversari, nella fase offensiva è mancato qualcosa per arrivare al gol: «Negli ultimi 20-30 metri non abbiamo trovato l’ultimo passaggio o la conclusione decisiva. Insomma, non siamo stati feroci. In generale ci è mancata la cattiveria e questo dispiace anche perché non siamo stati inferiori agli avversari. Anche questa volta lasciamo dei punti».

