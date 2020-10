Taglio Tari a Millesimo, Manconi attacca: “Comune potrà recuperare le riduzioni con le bollette”

Millesimo. Recentemente, il Comune di Millesimo ha annunciato alcune novità relative alla tassa dei rifiuti 2020, tra cui la riduzione della stessa per le attività commerciali (leggi qui). Una pratica che, per come è stata redatta, non convince però fino in fondo il gruppo consiliare “Diventiamo sindaco”, che è partito all’attacco fornendo alcune “precisazioni”.

“Dopo aver letto le dichiarazioni del vicesindaco Francesco Garofano sulle decisioni prese dall’intero Consiglio Comunale relativamente alla riduzione della tassa rifiuti 2020, ci sembra doveroso colmare alcune ‘dimenticanze’, per aiutare l’Amministrazione a migliorare la comunicazione con la cittadinanza”, ha dichiarato Andrea Manconi.

