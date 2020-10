Taxi scontati e fasce orarie ‘over70’ nei negozi, Toti: “Contro il virus strategie mirate”

Genova. L’idea era già stata espressa a più riprese durante la prima ondata della pandemia e in sostanza è rimasta nella mente del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Un’idea che, in una delle regioni più anziane d’Italia – con Genova a trainare questo record – avrebbe potuto guidare le strategie anti contagio ma che, in realtà, non è stata neppure mai affrontata durante una delle lunghe conferenza Stato-Regioni di questi giorni.

Toti, insomma, pensa a una specie di strategia mirata per difendere la salute degli anziani e dei malati cronici, in questo modo, limitare la pressione sugli ospedali e sulla sanità. “Se dovremo andare avanti a lungo con questa pandemia forse dovremo pensare a strumenti più sofisticati, la protezione delle persone più esposte e pluri-patologiche, per segmentare in modo diverso gli interventi”, ha detto durante un’intervista a un programma televisivo.

... » Leggi tutto