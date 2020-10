Trasporto pubblico, la Valpolcevera chiede più autobus per studenti e lavoratori

Genova. Troppo pochi autobus e troppo pieni: un problema cronico per la Valpolcevera ma ancora più pressante in questo periodo di emergenza pandemica, anche se il ricorso alla didattica a distanza al 75% stabilito dal nuovo dpcm dovrebbe sfoltire i mezzi pubblici dei ragazzi più grandi a partire da domani.

Ad ogni modo, un po’ perché le scuole già in queste settimane praticavano in gran numero la dad (quindi rischia di non esserci un grande miglioramento), un po’ perché l’esigenza interessa il resto della popolazione, il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo ha scritto una nota all’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora chiedendo il potenziamento delle seguenti linee.

