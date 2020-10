A tu per tu con Paolo Mazzocchi, allenatore di calcio. Ex giocatore, nel ruolo di difensore, ha giocato con Savona, Pontedecimo, San Fruttuoso, Entella, Albaro. Da tecnico ha allenato nelle giovanili di San Fruttuoso e Athletic Club Albaro, poi ha condotto, a livello di prime squadre, Molassana Boero, Voltrese Vultur, Sampierdarenese, Fontanabuona, Cogoleto, Ligorna, Little Club Genoa, Torriglia e Angelo Baiardo.

